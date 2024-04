Depois do STF, Musk parte para ataque contra governo da Austrália Depois de atacar o STF e de se transformar numa espécie de ícone da extrema direita bolsonarista, o empresário Elon Musk agora abre uma ofensiva contra as autoridades australianas. O motivo foi a decisão da Justiça local de ordenar que sua plataforma removesse os videos que circularam de um esfaqueamento em uma igreja do país contra um bispo cristão assírio em Sidnei, na semana passada. Veja o texto completo de Jamil Chade