Brasil trabalhará com Portugal para adotar medidas concretas de reparação O governo brasileiro já entrou em contato com Portugal para debater formas de transformar o reconhecimento pelos crimes cometidos durante a escravidão em ações concretas de reparação. A informação foi dada pela ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco. Segundo ela, a declaração do chefe de estado português é "realmente importante e contundente". "Pela primeira vez estamos fazendo um debate desta dimensão em nível internacional", disse. Veja o texto completo de Jamil Chade