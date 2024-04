Com 281,6 milhões da pessoas sobrevivendo uma situação de desnutrição aguda, a ONU alerta que o mundo dificilmente atingirá a meta estabelecida no início do século para erradicar a fome extrema até 2030. Num informe publicado nesta quarta-feira, a FAO apresenta a situação de 59 países que vivem uma situação crítica. 24 milhões da pessoas extras entraram nessa categoria catastrófica em comparação a 2022.