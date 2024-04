Após atravessar um genocídio, os sobreviventes optaram por se recusar a levar o ódio no coração. É o que diz Scholastique Mukasonga, escritora ruandesa que explica como a sociedade do país africano agiu para conseguir olhar de novo para o futuro. "Nada é construído com ódio no coração. Nós, os sobreviventes do genocídio, o que nos permitiu viver é que não deixamos o ódio habitar nosso coração. O ódio não constrói nada. Apenas destrói", disse em entrevista ao UOL.