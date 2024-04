Apesar da ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para as comemorações dos 50 anos do fim da ditadura portuguesa, o governo brasileiro emitiu uma nota na qual destaca o papel da Revolução dos Cravos para a construção da democracia e a descolonização na África. Lula havia sido convidado para os eventos. mas o governo está sendo representado pelo chanceler Mauro Vieira.