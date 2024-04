O Comitê contra a Discriminação contra a Mulher (CEDAW) recebeu nesta semana denúncias sobre a situação das mulheres em situação de rua no Brasil. O assunto será examinado dentro do processo do órgão que fará uma sabatina com o Brasil e apresentará recomendações ao governo sobre os direitos das mulheres no país. Num informe apresentado ao Comitê, a Comissão Arns, em parceria com o Movimento Nacional População de Rua, o Movimento Nacional de Luta em Defesa da População em Situação de Rua, e o Movimento Estadual da População em Situação de Rua em São Paulo, destacaram a violência e o descumprimento do estado brasileiro dos compromissos internacionais que assumiu diante desse segmento de mulheres.