As principais potências gastaram US$ 2,4 trilhões (pouco mais de de R$ 12 trilhões) em suas forças armadas no ano passado — numa ofensiva liderada por EUA, China e Rússia. Trata-se do valor mais elevado já registrado, superando o auge da Guerra Fria. Apenas os países da Otan foram responsáveis por US$ 1,3 trilhão, segundo os dados do Sipri (Instituto Internacional de Estocolmo para Pesquisas para a Paz, na tradução). Os gastos no Oriente Médio e Ásia também batem recorde.