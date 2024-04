Resistência se organiza e toma ruas pelo mundo em desafio à extrema direita Diante das estratégias de desestabilização implementadas por movimentos de extrema direita pelo mundo, grupos de resistência e governos começam a reagir. Nesta segunda-feira, o presidente do governo espanhol, Pedro Sanchez, se recusou a renunciar, depois que um tribunal aceitou uma denúncia contra sua mulher costurada pela extrema direita espanhola. Em seu discurso no qual ele anunciou que permaneceria no poder, Sanchez apontou justamente para o fenômeno que toma a Europa, EUA, América Latina e democracia pelo mundo: a desinformação como base de uma decisão política. Veja o texto completo de Jamil Chade