O senador democrata Bernie Sanders irá receber uma delegação de deputados, senadores e entidades de direitos humanos do Brasil, com vistas a debater os ataques de 8 de Janeiro de 2023 contra as instituições brasileiras. A viagem ocorre no âmbito de uma troca de informações entre parlamentares americanos e brasileiros sobre o avanço da extrema direita e as ameaças desses grupos tanto para os EUA como para o Brasil.