Com ministros e chanceleres, a Itália realiza uma cerimônia nesta quarta-feira em memória de Ayrton Senna. O evento, em Ímola, contará com a presença do chefe da diplomacia brasileira Mauro Vieira. A data marca os 30 anos da morte do piloto e a presença dos governos revela a dimensão do piloto. Será também homenageado na ocasião o austríaco Roland Ratzenberger, também vítima de acidente automobilístico fatal ocorrido um dia antes do ídolo brasileiro.