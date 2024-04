ONU denuncia aumento de desaparecimentos na Venezuela antes de eleição Um órgão da ONU acusou o aumento "alarmante" de desaparecimentos forçados, no período que precede às eleições na Venezuela. Num comunicado emitido em Genebra nesta terça-feira, o Grupo de Trabalho sobre Desaparecimentos Forçados destacou que essa tendência vem sendo registrada desde dezembro de 2023 e afeta o direito à liberdade de expressão e de participação em assuntos públicos. As eleições estão marcadas para ocorrer em julho. Mas ONU, o governo americano e mesmo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva soaram um alerta sobre as condições de participação da oposição. Veja o texto completo de Jamil Chade