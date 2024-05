O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, alertou que, sem filtro, a Internet permitiu a difusão da ignorância, mentiras e crimes. Ele discursou nesta quarta-feira (1 de maio) na abertura do Festival Literário Internacional de Petrópolis, em meio ao debate no país e no mundo sobre a forma de garantir que as eleições possam ser preservadas. Segundo ele, o mundo todo busca neste momento uma forma de proteger a liberdade de expressão, "sem que a vida desabe em desinformação". "Vivemos um momento delicado da liberdade de expressão", disse.