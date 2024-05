Ditadura tentou barrar inspeção estrangeira e mentiu sobre tortura e presos Documentos do Comitê Internacional Cruz Vermelha obtidos pelo UOL revelam que, durante anos, militares brasileiros dificultaram a entrada da representantes da entidade para avaliar a existência de graves violações de direitos humanos. Nos anos 1970, só o Brasil e a Cuba de Fidel Castro adotaram tais práticas na América Latina. O regime militar (1964-1985) também mentiu para o comitê sobre a existência de presos políticos e de torturas contra dissidentes nos calabouços do país, mostram os papeis, que fazem parte do arquivo da instituição internacional. Veja o texto completo de Jamil Chade