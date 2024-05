Sanders diz que Brasil e EUA devem se unir por defesa da democracia Numa reunião realizada nesta quarta-feira em Washington com parlamentares brasileiros, o senador independente Bernie Sanders afirmou que Brasil e EUA têm uma responsabilidade na defesa da democracia no mundo. O encontro, de cerca de 30 minutos, foi realizado durante a missão de parlamentares brasileiros que foram aos EUA na busca de apoio e cooperação com o americanos diante da ameaça da extrema direita. Veja o texto completo de Jamil Chade