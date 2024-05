A reconstrução da Faixa de Gaza custará até US$ 40 bilhões e a região já retrocedeu em 20 anos em termos econômicos e sociais. A constatação é do Escritório Regional para os Estados Árabes do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), disse que apenas a fase inicial de recuperação de três a cinco anos custará cerca de US$ 2 bilhões. O fundo será usado principalmente para remover detritos, garantir que os serviços básicos estejam funcionando e iniciar a reconstrução de algumas casas. A Faixa de Gaza vem sendo bombardeada por Israel desde o início de outubro. Grandes áreas do enclave foram reduzidas a escombros, e mais de 34.500 pessoas foram mortas, enquanto milhares ainda estão presas sob os escombros.