No que pode ser um momento decisivo da guerra em Gaza, o exército israelense começou na segunda-feira expulsar moradores de Gaza que vivem no leste de Rafah. Cerca de 100 mil pessoas já estariam sendo retiradas do local, supostamente para uma "área humanitária expandida" no território palestino. No domingo, o ministro da defesa israelense, Yoav Gallant, alertou que a ação militar em Rafah poderia começar em um "futuro muito próximo". Segundo ele, o Hamas parecia não estar levando a sério a possibilidade de chegar a uma trégua nas negociações de cessar-fogo em andamento.