A Organização Meteorológica Mundial, uma agência da ONU, destacou como as "chuvas recordes ligadas ao El Niño causaram inundações sem precedentes no estado do Rio Grande do Sul", com um número crescente de vítimas e perdas econômicas e de infraestrutura. Para a entidade, "não há previsão de alívio imediato". Quase 19.000 pessoas ficaram desabrigadas, quase 116.000 foram desalojadas e quase 850.000 foram afetadas em 341 municípios. A agência destacou como autoridades nacionais resgataram 1.000 pessoas por meio de operações de resgate e emergência, conforme relatado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul.