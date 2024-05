A Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) teme que as enchentes no Rio Grande do Sul ampliem ainda mais o drama de milhares de refugiados e estrangeiros que vivem na região, principalmente haitianos e venezuelanos. A instituição, que vem cooperando com as autoridades locais, estima que 41 mil pessoas refugiadas ou com necessidade de proteção internacional vivem no Rio Grande do Sul. Desses, 35 mil vivem em condições de vulnerabilidade e podem ter sido afetadas direta ou indiretamente pelas inundações.