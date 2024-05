Extremo climático no Brasil joga luz sobre anomalias em curso no planeta Enchentes, chuvas, secas históricas, temperaturas inéditas, mortes e prejuízos econômicos. Em 2023, o Brasil foi tomado por eventos climáticos extremos, confirmando a tendência de toda a América Latina e do próprio planeta. Um informe publicado nesta quarta-feira pela Organização Meteorológica Mundial revela que o continente sofreu, no ano passado, seu momento mais dramático em termos de temperatura e com um número elevado de eventos extremos. Veja o texto completo de Jamil Chade