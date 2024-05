O governo brasileiro irá votar pela entrada dos palestinos na ONU, no que será um ato de confirmação do apoio do Itamaraty pelo reconhecimento da Palestina como um estado soberano. O voto está marcado para ocorrer nesta sexta-feira, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ao UOL, diplomatas estimam que os palestinos podem chegar a ter 150 votos.