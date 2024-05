Em 1960, 39 desastres naturais foram registrados no mundo. Em 2019, esse número chegou a 396. Dez vezes mais. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pelo Institute for Economics and Peace. Mas o que o levantamento também revela, indiretamente, é que não há mais como classificar nenhum tipo de evento climático extremo como uma surpresa. Não há mais justificativa para não se preparar, para não ter um plano.