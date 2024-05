Lula cancela viagem ao Chile devido à tragédia pelas chuvas no RS O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu adiar a viagem ao Chile devido ao desastre causado pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O cancelamento foi confirmado nesta manhã pelo Itamaraty e ainda não há uma nova data para o compromisso. O governo em Santiago já foi informado sobre a mudança e indicou que está pronto a repensar uma nova data para o encontro. Veja o texto completo de Jamil Chade