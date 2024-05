A Federação Internacional da Cruz Vermelha (FICV) alerta que a reconstrução das áreas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul vai levar pelo menos um ano. A entidade lançou nesta segunda-feira um apelo internacional para implementar um plano de emergência e atender às vítimas. A instituição pede 8 milhões de francos suíços (R$ 45 milhões) para "ampliar a assistência humanitária às comunidades afetadas pelas enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul".



"Essa inundação sem precedentes afetou dois milhões da pessoas em áreas rurais e urbanas, e o número de desabrigados ultrapassou 620.000, com mais de 81.000 pessoas alojadas em escolas, ginásios e outros abrigos temporários", afirmou.