Brasil é 6o país com maior número de deslocados por desastres, diz agência

O Brasil foi o sexto país com o maior número da pessoas deslocadas de suas casas e cidades por conta de desastres naturais, em 2023. Os dados estão sendo publicados nesta terça-feira pela OIM (Organização Internacional de Migrações), que aponta para um número inédito no mundo de deslocados. Desastres naturais, hoje, geram mais vítimas e movimentos da pessoas que guerras. Segundo a entidade, os maiores afetados por desastres naturais em 2023 foram os seguintes países: Veja o texto completo de Jamil Chade