Crise climática no RS entra na rota global de fake news da extrema direita Há poucos dias, Jair Bolsonaro afirmou nas redes sociais que "problematização climática é desinformação". "Tudo orquestrado pelos gigantes que exigem dos outros o que não cumprem. Ou seja, inviabilizam o desenvolvimento de países com potencial garantindo aos líderes destas repúblicas a sua manutenção no poder sob o custo de escravizar ainda mais seu próprio povo", escreveu. Ele fazia alusão a uma reportagem, publicada no UOL, que revela como o governo Lula raramente convocou seu principal órgão destinado aos temas climáticos. Veja o texto completo de Jamil Chade