Num dado revelador sobre a situação do planeta, a OIM (Organização Internacional de Migrações) alerta que, em 2023, desastres naturais obrigaram milhões da pessoas a deixarem suas casas e cidades, em busca de abrigo. O número foi superior aos deslocados por guerras, repressão ou violência. Citando o caso das enchentes no Rio Grande do Sul como exemplo do impacto das mudanças climáticas e alertando que a tendência é de que os deslocamentos continuem, a agência internacional afirma que um número sem precedentes de 75,9 milhões da pessoas estavam vivendo em deslocamento interno no final de 2023.