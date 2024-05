O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado pelo G7 para participar da cúpula do bloco que ocorre em meados de junho na Itália. Depois de um longo período sem a presença do Brasil nas reuniões de algumas das maiores economias do mundo, 2024 marca o segundo ano consecutivo de um convite ao brasileiro. O Itamaraty confirmou o convite feito ao presidente, ainda que o governo não tenha confirmado se Lula estará presente. Mas a crise no Rio Grande do Sul e a campanha para as eleições municipais podem impedir que a viagem ocorra.