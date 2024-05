Europa vê onda de violência política e teme ameaça à democracia A tentativa de assassinato contra o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, chocou a Europa e ampliou o temor na classe política e em analistas do risco de reviver o clima de tensão e a violência que marcaram os anos sombrios dos anos 20 e 30, e que conduziram à ascensão ao poder do movimento nazista. Além do político do Leste Europeu, diversos líderes partidários, deputados e ministros têm sido alvo de ataques pelas redes sociais e nas ruas de algumas das principais cidades da Europa. Veja o texto completo de Jamil Chade