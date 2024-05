Ativistas globais cobram Brasil e Fifa a não repetir erros de 2014 em 2027 Entidades globais, sindicatos e ativistas cobram o governo brasileiro e a Fifa a garantir que a Copa Feminina de 2027 não repita os erros do Mundial de 2014 e que sirva para promover os direitos humanos no país. Nesta sexta-feira, a Fifa escolheu o Brasil como sede da Copa de Futebol Feminino, numa disputa contra europeus. A decisão permitirá que, pela primeira vez, o Mundial viaje para a América do Sul. Veja o texto completo de Jamil Chade