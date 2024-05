A mortalidade materna de uma mulher negra no Brasil é mais de duas vezes a taxas registrada entre mulheres brancas. Os dados fazem parte de um informe submetido pela Anistia Internacional para a ONU, com base em números do Ministério da Saúde em 2022. Na próxima semana, pela primeira vez em doze anos, o Comitê das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres (Cedaw) analisará a situação do Brasil, quando uma ampla delegação do governo e da sociedade civil estará presente para as reuniões em Genebra.