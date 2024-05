A Corte Interamericana de Direitos Humanos realizará no Brasil, a partir da segunda-feira (20), um exame sobre qual deve ser a obrigação do estado diante do impacto das mudanças climáticas. A visita ocorre após o convite do governo do Brasil, entendendo os diversos impactos que a emergência climática gera na região e as violações diferenciadas em relação a determinados grupos da pessoas. Além disso, ao realizar audiências públicas fora de sua sede na Costa Rica, a Corte quer presenciar em primeira mão as consequências do impacto da crise climática nas zonas mais vulneráveis.