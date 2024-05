O governo de Luiz Inácio Lula da Silva tentou estabelecer um canal de diálogo com o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, considerado como linha dura e acusado de ser um dos principais responsáveis pela repressão contra as mulheres no país. A postura brasileira levou o Itamaraty a mudar seu voto em resoluções internacionais, com a convicção de que o isolamento proposto pelas potências Ocidentais apenas ampliaria o radicalismo em Teerã e conduziria o país a acelerar seu processo para o desenvolvimento de uma arma nuclear.