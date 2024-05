Milei gera crise diplomática com Espanha e UE em cúpula da extrema direita

Declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, em uma cúpula da extrema direita em Madri abrem uma crise diplomática "sem precedentes" entre os argentinos e espanhóis, com um impacto inclusive na UE. Durante o evento que servia de plataforma política para o Vox, partido herdeiro do franquismo, Milei criticou o presidente do governo espanhol, o socialista Pedro Sanchez, e chamou sua esposa, Begona Gomez, de "corrupta". Veja o texto completo de Jamil Chade