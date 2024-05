A oposição iraniana no exílio afirmou que a morte do presidente Ebrahim Raisi representa um "golpe monumental" contra o regime iraniano e diz que isso irá incentivar jovens a "agir". O Mujahedin do Povo do Irã (MEK) e sua ala política, o Conselho Nacional de Resistência do Irã (NCRI), afirmaram nesta segunda-feira que o acidente "representa um golpe estratégico monumental e irreparável para o líder supremo dos mulás, Ali Khamenei, e para todo o regime, notório por suas execuções e massacres".