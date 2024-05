A procuradoria do Tribunal Penal Internacional vai pedir que os juízes da corte determinem uma ordem de prisão contra líderes do Hamas e do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, indicando que existem "base para acreditar" que eles são responsáveis por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. São denunciados Yahya Sinwar, chefe do Hamas, Mohammed Diab Ibrahim Al Marsi, chefe da ala militar do Hamas, e Ismail Haniyeh, chefe do escritório político do Hamas.