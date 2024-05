Como Amal Clooney foi decisiva no pedido de prisão de Netanyahu O pedido de prisão formulado contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e contra os líderes do Hamas teve a participação da advogada de direitos humanos, Amal Clooney. Ela foi uma das especialistas consultadas pelo procurador do Tribunal Penal Internacional, ao lado de uma equipe composta por alguns dos maiores juristas em direito internacional. Na segunda-feira, Khan fez o pedido de prisão, que agora precisará ser avaliado pelos juízes da Corte, com sede em Haia. Veja o texto completo de Jamil Chade