Crise com Milei: Espanha tira de forma definitiva embaixadora na Argentina O governo da Espanha anunciou nesta terça-feira que está retirando de forma "definitiva" sua embaixadora em Buenos Aires. Trata-se do último passo antes de uma ruptura diplomática completa entre dois países. A decisão foi tomada como reação ao discurso de Javier Milei, presidente da Argentina, e que no fim de semana atacou o governo de Pedro Sanchez e acusou sua mulher de "corrupta". Veja o texto completo de Jamil Chade