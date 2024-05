A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, considera que a violência sexual registrada contra mulheres nos abrigos que atenderam às pessoas que tiveram suas casas invadidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul é o espelho do que as vítimas já enfrentam na esfera privada. Em entrevista nesta quarta-feira, em Genebra, a ministra destacou que viajou até o Rio Grande do Sul na semana passada, em parte motivada pelas denúncias de abusos sexuais.