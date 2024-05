A Justiça inocentou o jornalista Milton Blay diante de uma queixa-crime apresentada pelo ex-procurador-geral da República, Augusto Aras. O motivo do caso havia sido um artigo publicado e assinado por Blay, no qual o jornalista criticava a atuação do então procurador-geral diante das suspeitas de crimes por parte de Jair Bolsonaro. Ainda que o artigo tenha sido publicado em 2021, Aras apenas recorreu à Justiça em 2023 e o processou por calúnia, injúria e difamação. Mas, numa decisão de 17 de maio de 2024, a juíza federal Pollyanna Kelly Maciel Medeiros Martins Alves afirmou que "não é possível extrair-se a existência de dolo específico voltado à ofensa da honra do querelante (Aras) bem como de potencialidade lesiva das expressões tidas por ofensivas".