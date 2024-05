Brasileiro é ferido em Gaza; Itamaraty busca contato Muntasser Youssef El Dweek, duplo nacional brasileiro-palestino, foi ferido na perna. De acordo com fontes diplomáticas, um míssil foi dirigido à casa onde ele se encontra em Rafah. A cidade tem sido alvo de uma ofensiva por parte de Israel, supostamente por ser a base hoje do Hamas. A vítima comunicou o ocorrido ao Escritório do Brasil em Ramallah por mensagem. Diplomatas apontam que estão tentando conexão para saber se ele está sendo atendido. Mas as condições estão impedindo o contato. Veja o texto completo de Jamil Chade