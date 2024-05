Num gesto coordenado e politicamente de grande impacto, os governos da Irlanda, Noruega e da Espanha começam a anunciar nesta manhã o reconhecimento da independência e soberania do estado palestino. O gesto deve ser seguido por outros países europeus, como a Eslovênia e Malta. A lógica do anúncio é a de relançar a ideia de que a paz no Oriente Médio apenas poderá ocorrer com o estabelecimento de uma solução a dois estados. Se o projeto por anos era a única saída para a crise, críticos alertam que Israel fez de tudo para inviabilizar a existência de um estado palestinos nos últimos meses.