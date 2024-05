Os governos do Brasil e da China fecham um entendimento comum sobre a solução política da crise na Ucrânia e sugerem que haja uma espécie de congelamento no campo de batalha, para permitir que haja um processo diplomático. O acerto foi realizado depois de uma reunião em Pequim entre Wang Yi, ministro das Relações Exteriores da China, e Celso Amorim, conselheiro chefe do Presidente do Brasil. Brasília considera que Pequim é o único que pode influenciar o Kremlin. O entendimento foi fechado dias depois de um encontro entre os presidentes Xi Jinping e Vladimir Putin, também na China.