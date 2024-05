Mais de 12,5 mil meninas entre 8 e 14 anos foram mães em 2023 no Brasil, num espelho da dimensão da violência contra meninas no país. Ainda que o número represente uma queda significativa em comparação aos dados de 2014, a situação no Brasil é classificada como uma "epidemia" por entidades. Os dados obtidos com exclusividade pelo UOL são do governo federal, que nesta quinta-feira será alvo de uma sabatina no Comitê da ONU contra a Discriminação da Mulher — o Brasil será cobrado por respostas sobre a capacidade do Estado de garantir o acesso ao aborto legal no país.