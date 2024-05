Num alerta feito nesta sexta-feira em Genebra, a Organização Meteorológica Mundial afirmou que um ciclone que está se desenvolvimento na costa Sul do Brasil deve atingir o Rio Grande do Sul, ampliando as chuvas a partir desta sexta-feira. Claire Nullis, porta-voz da agência da ONU, confirmou que uma "nova instabilidade" vem sendo registrada na região nos últimos dias e que "ganha força" entre ontem e hoje. "A chuva vai se intensificar", alertou, com base nas informações dos serviços brasileiros.