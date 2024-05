Os juízes da principal corte da ONU determinam que Israel devem interromper de forma imediata sua ofensiva em Rafah. As decisões da Corte Internacional de Justiça (CIJ) são definitivas e obrigatórias, mas Israel as têm ignorado. Às vésperas do anúncio de Haia, o governo de Benjamin Netanyahu afirmou que "nenhum poder na Terra" irá frear a ofensiva israelense em Gaza.