Um projeto de mineração de ouro no coração da Amazônia é denunciado por relatores das Nações Unidas que, em cartas aos governos do Brasil, do Canadá e dos EUA, alertam para o impacto ambiental da iniciativa e apontam para "ameaças e intimidação" contra povos indígenas, pequenos agricultores e ambientalistas. As cartas, enviadas em 12 de março de 2024, foram obtidas pelo UOL e revelam a preocupação em relação ao projeto Volta Grande, da mineradora canadense Belo Sun Mining a apenas 20 quilômetros da Usina de Belo Monte, no Pará.