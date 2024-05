O deslizamento de terra no norte da Papua Nova Guiné causou mais de 2 mil mortes. Os dados fazem parte de uma carta enviada pelas autoridades do país para a ONU, num apelo por ajuda internacional. Até o fim de semana, as agências das Nações Unidas estimavam que as vítimas eram em cerca de 670. Mas, no documento submetido nesta segunda-feira, o governo do país no Pacífico aponta para um desastre de proporções ainda maiores. No total, 3,8 mil pessoas moravam aos pés da montanha onde o desastre foi registrado.