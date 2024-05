No Palácio da Paz, em Haia, o constrangimento é escancarado, com funcionários e juízes incrédulos diante da resposta que, uma vez mais, tiveram diante de uma decisão da Corte Internacional de Justiça. Na sexta-feira, o tribunal determinou que Israel deveria "parar imediatamente" com seu ataque contra Rafah, no Sul de Gaza. As decisões da Corte são legalmente vinculantes e Israel faz parte do órgão. Os juízes anunciaram que dariam um mês para que o governo de Benjamin Netanyahu mostrasse o que estava fazendo para cumprir as ordens.