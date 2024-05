Uma avaliação interna da ONU enviada a governos de todo o mundo estima que, mais de oito meses depois do início da guerra em Gaza, há uma "escala sem precedentes de destruição e perda de vidas de civis". Os dados do raio-X da ONU revelam a dimensão da crise humanitária em Gaza, desde o dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas atacou Israel. A retaliação do governo de Benjamin Netanyahu deslocou praticamente toda a população de 2,2 milhões da pessoas do território palestino.