Num decreto publicado nesta quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou o embaixador do Brasil Frederico Meyer como representante do país na Conferência de Desarmamento da ONU. Com essa decisão, o diplomata é retirado de forma definitiva de Israel, posto que ocupava até fevereiro. Conforme o UOL revelou na semana passada, Meyer voltou para Israel, depois de três meses da pior crise diplomática entre os dois países. Em fevereiro, por conta de comentários Lula sobre a Segunda Guerra Mundial e a situação em Gaza, Israel declarou o presidente como "persona non grata". Chamou também Meyer e exigiu que o brasileiro pedisse desculpas, o que jamais ocorreu.